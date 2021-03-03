Путин назначил Александра Клауса заместителем председателя СК

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александра Клауса заместителем председателя Следственного комитета РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Клаус с 1994 по 2007 год работал на различных должностях, включая должности начальника отдела, в органах прокуратуры Ульяновска и Санкт-Петербурга. Затем в течение семи лет он занимал должность замруководителя петербургского главка СК, после чего в 2014 году был повышен до руководителя ГСУ.