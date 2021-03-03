Карасин не исключил, что очная встреча с Абашидзе может состояться в апреле - мае

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Очная встреча сенатора Российской Федерации Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе может пройти в апреле или мае текущего года.

"Ближе к реальной весне, к апрелю - маю мы все-таки сможем встретиться очно. Пока все пути и дороги закрыты, чтобы очно встретиться", - заявил в среду в беседе с ТАСС Карасин.

Сенатор отметил, что тем не менее контакты по телефону и в онлайн-режиме поддерживаются на регулярной основе. "Контакты продолжаются. Мы обсуждаем и острые темы, и практическое сотрудничество, включая транспортное", - добавил Карасин.

Комментируя запланированные на март консультации в онлайн-формате, он отметил, что дату их проведения стороны определят в ближайшее время. "Дат пока нет, но мы буквально с ним [Абашидзе] сегодня коммуницировали, как сейчас принято говорить, и дату определим в ближайшие дни", - указал сенатор.

Поставка вакцин

Москва и Тбилиси не обсуждают тему поставок вакцин от коронавируса, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС Карасин. "Тему вакцин мы пока не обсуждали. Но мы будем набирать вопросы, которые обе стороны заинтересованы обсудить, их наберется наверняка несколько", - сказал он.

Карасин выразил сомнение, что этот вопрос войдет в повестку переговоров, так как "позиции немного разные". "Но не исключаю, что и пандемия, и вакцинации, и режимы для здравоохранения тоже будут обсуждаться с учетом близости наших стран", - добавил сенатор.

Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.