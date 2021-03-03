МИД РФ: Москва готова сотрудничать с АСЕАН по вопросу мирного урегулирования в Мьянме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия разделяет заявление министров иностранных дел стран - участниц АСЕАН о разрешении политического кризиса в Мьянме и готова к сотрудничеству на данном направлении на международных площадках. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на то, что в ходе состоявшегося 2 марта неформального совещания министров иностранных дел стран - членов АСЕАН обсуждался вопрос о ситуации в Мьянме. Разделяем высказанный в заявлении брунейского председательства "десятки" призыв ко всем сторонам избегать дальнейшего насилия и проявлять максимальную сдержанность и гибкость, искать мирное решение через конструктивный диалог", - указали в министерстве.

В МИД РФ выразили готовность взаимодействовать с АСЕАН на данном направлении как на международных площадках, так и в рамках асеаноцентричных механизмов. На Смоленской площади также рассчитывают, что позиция соседей Мьянмы по региону будет способствовать нормализации ситуации в этой стране.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета. Жители республики с начала февраля выходят на акции протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.