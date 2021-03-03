Грызлов заявил, что Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

"Завершилось очередное заседание контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения - это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти", - сказал он.

"Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта", - подчеркнул полпред.

Грызлов указал, что наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Диалог с Донбассом

По словам Грызлова, политический диалог между Киевом и Донбассом является необходимым условием для достижения мира в регионе.

"Надо понимать, что урегулирование будет устойчивым только при реализации политической части минских соглашений, - сказал он. - Вызывает беспокойство тот факт, что любые документы, подготовленные Донбассом, упорно игнорируются. В этих условиях трудно говорить о восстановлении диалога. Пока украинская власть отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям".

Грызлов напомнил, что Украина уже отказалась от ранее достигнутых договоренностей по подготовке на основе имеющихся предложений Донбасса и Киева Плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, согласованного всеми участниками контактной группы.

"По-прежнему не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления, - продолжал он. - Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц".

"Только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни", - резюмировал российский полпред.