Россия пожелала США успешного председательства в СБ ООН в марте

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Россия приветствует нового постоянного представителя США в Совете Безопасности ООН Линду Томас-Гринфилд и желает ей успешного руководства СБ ООН во время американского председательства в марте. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Я хотела бы приветствовать вас, посол Томас-Гринфилд, и пожелать вам успешного руководства советом в марте", - сказала российский дипломат на встрече.

Взаимодействие с Россией и Китаем нового постоянного представителя США при ООН, назначенного президентом Джо Байденом, стало одним из главных вопросов, интересующих представителей ооновского пула в последнюю неделю. В прошлую пятницу состоялась первая встреча Томас-Гринфилд с российским постпредом Василием Небензей. Комментируя перспективы работы с Россией, Томас-Гринфилд отмечала, что, несмотря на значительные расхождения, почва для сотрудничества между странами есть. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский еще до прибытия нового посла в Нью-Йорк указывал, что Томас-Гринфилд может рассчитывать на самое благоприятное отношение с российской стороны, и добавил, что двум странам "необходимо находить общую позицию, даже если столицы иногда расходятся по разным вопросам".

Программа американского председательства в СБ ООН сосредоточена в значительной степени на проблемах зон конфликтов по всему миру, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.