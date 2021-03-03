Россия готова к работе по продлению миссии ООН в Южном Судане

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Россия выражает свою готовность к конструктивной работе по продлению миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС). Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Настроены на конструктивную работу по продлению мандата Миссии ООН в Южном Судане. При этом выступаем за то, чтобы деятельность миротворцев в стране фокусировалась на содействии политическому урегулированию и обеспечению условий для оказания гумпомощи нуждающимся", - сказала она в ходе видеоконференции членов Совета Безопасности ООН по Южному Судану.

Евстигнеева выразила поддержку работе миротворцев в стране. "Будьте уверены, что Россия продолжит поддерживать деятельность "голубых касок" в качестве важной составляющей усилий международного сообщества по стабилизации обстановки в Южном Судане. Благодарим страны-поставщики военных и полицейских контингентов в состав ооновской миссии", - отметила заместитель постпреда РФ при ООН.

Представитель российской дипмисии также призвала не увеличивать санкционное давление на страну и выразила уверенность, что "по мере нормализации обстановки потребуется проведение обзора санкционного режима в отношении Южного Судана".

Миссия ООН в Южном Судане была создана решением Совета Безопасности ООН летом 2011 года. На текущий день ее численность достигает 19 тыс., 14 тыс. из которых являются военнослужащими и еще 1,7 тыс. полицейскими. Задача миссии состоит в защите гражданского населения и содействии доставке международной гуманитарной помощи.