Захарова прокомментировала заявление США об отказе насаждать демократию за рубежом силой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США приняли правильное решение, объявив об отказе насаждать демократию за рубежом силой. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу " Звезда ".

"Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им", - сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов.