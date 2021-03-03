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Захарова прокомментировала заявление США об отказе насаждать демократию за рубежом силой

Официальный представитель МИД РФ считает, что Вашингтон принял правильное решение
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США приняли правильное решение, объявив об отказе насаждать демократию за рубежом силой. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

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"Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им", - сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов.

Теги
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