Захарова заявила, что ЕС теряет суверенитет, действуя по указаниям из Вашингтона

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз теряет свой суверенитет и перестает действовать в своих интересах, следуя указаниям из Вашингтона. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

"Евросоюз теряет свой суверенитет, если давно уже не потерял во многих вопросах, особенно в международных делах, и действует по указке из Вашингтона. И действует против своих же собственных интересов", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что агрессивная риторика Брюсселя по отношению к России не означает, что остальной мир ее не принимает. "Нас мир ждет с вакциной сегодня. МИД [РФ], наши посольства завалены заявками от их партнеров, министерств иностранных дел стран, где они аккредитованы, министерств здравоохранения, общественных деятелей, от обычных граждан, которые говорят о том, что они заинтересованы в "Спутнике V", что они хотят производить или применять, вакцинировать. Они хотят сотрудничать. Это происходит везде: от Латинской Америки и Азии, север и юг - мы получаем эти заявки отовсюду", - пояснила она, отметив, что страны стремятся к сотрудничеству с Россией и по ряду других вопросов, например, в гуманитарной сфере и в области ядерной энергетики.

"Сейчас со стороны Евросоюза просто в силу того, что они, к сожалению, за последние годы утратили возможность принимать суверенные решения, мы видим и слышим безумные заявления, подчас их можно охарактеризовать исключительно как безумные, что мир не хочет с нами общаться. Не живите в этих иллюзиях, живите в реальности", - подытожила Захарова.