Захарова заявила, что антироссийские санкции США говорят о страхе Вашингтона перед Россией

"Недавно на брифингах Госдепа произошло невиданное, не знаю, сделали они это сознательно или случайно. Они сказали о том, что, действительно, за их нелюбовью к проекту "Северный поток - 2" стоит геополитика, они боятся влияния нашей страны. Так откровенно это прозвучало, наверное, впервые. Все время говорили о том, что речь идет об экономике, об экологии, о неправильном поведении России, а вот так четко, жестко и цинично они, наверное, высказались в первый раз, - сказала дипломат. - Да, действительно, за этим, с точки зрения Соединенных Штатов, стоит их страх перед Россией. Это мы уже поняли, исходя из такого количества односторонних и незаконных санкций, которые они предпринимают".

Захарова также отметила, что в публичном пространстве США пока не меняли отношения к "Северному потоку - 2". "Что касается непубличной политики, которая непосредственно формирует отношения в виде практических шагов, то пока судить сложно, потому что мы видим, как команда [президента США Джо] Байдена только рассаживается на свои места и только формирует курс на всех направлениях. <...> В публичном пространстве они не меняли отношение к "Северному потоку", - отметила официальный представитель МИД.

Соединенные Штаты во вторник из-за ситуации вокруг Алексея Навального ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретили предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий". ЕС во вторник также ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

Кроме того, ранее США также приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности".