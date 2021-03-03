Полянский: США стремятся превратить ОЗХО в инструмент реализации своих интересов

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники хотят сделать из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инструмент для реализации собственных геополитических интересов. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи.

"С каждым днем множатся подтверждения того, что США и их евроатлантические союзники стремятся превратить ОЗХО - специализированную и техническую по своей природе международную структуру - в инструмент реализации собственных геополитических интересов", - сказал он.

Дипломат отметил, что такие подходы особенно ярко проявились при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии, когда вся вина бездоказательно раз за разом возлагалась на Дамаск. Он посоветовал международному сообществу в усилиях по борьбе с распространением химоружия обратить внимание на сами Соединенные Штаты. "Если уж фокусироваться на страновых аспектах, то ОЗХО было бы логично также отчитаться, например, о прогрессе в плане уничтожения химарсенала США, которое все никак не завершится", - указал Полянский.

В среду Генассамблея ООН рассмотрела проект резолюции о сотрудничестве всемирной организации с ОЗХО в расследовании возможного применения химоружия в Сирии. В российском представительстве его назвали несбалансированным и крайне политизированным документом.