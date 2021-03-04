Дипломаты указали, что РФ надеется на встречные шаги США и КНДР по вопросу ядерного досье

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новая администрация США проявит разумный подход для запуска дипломатического процесса с КНДР на основе встречных шагов по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом говорится в среду в заявлении делегации РФ на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметила российская сторона, Москва неизменно поддерживает международные усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, считая, что для подвижек в процессе денуклеаризации требуются терпение и взаимоуважительный диалог, а главное - готовность к встречным шагам. Россия при этом признательна МАГАТЭ за поддержание регулярной готовности к оперативному возобновлению проверок в КНДР.

"Нельзя не замечать сохраняющийся в КНДР мораторий на проведение ядерных испытаний. Это, как минимум, свидетельствует о готовности Пхеньяна рассмотреть возможность переговоров. Ответные шаги международного сообщества в части ослабления санкционного давления могли бы способствовать движению в сторону урегулирования вопроса. Рассчитываем, что новая американская администрация проявит выверенный и разумный подход в этом деле, чтобы запустить дипломатический процесс на основе принципа встречных шагов", - отмечается в заявлении, распространенном в "Твиттере" российской миссии в Вене.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в понедельник, что агентство перестало наблюдать признаки производства обогащенного урана в КНДР. При этом с сентября 2020 года МАГАТЭ наблюдает, что отдельные ядерные объекты в КНДР продолжают работать. Гросси подчеркнул, что ядерная деятельность КНДР продолжает вызывать серьезную обеспокоенность.