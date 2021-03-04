Российские дипломаты призвали не использовать проверки МАГАТЭ для сведения счетов с Сирией

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Государствам - участникам Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) надо прекратить политически мотивированные попытки использовать его проверочную деятельность для сведения счетов с Сирией. Об этом говорится в среду в заявлении делегации РФ на СУ МАГАТЭ.

Российская сторона уверена, что никаких причин держать сирийский вопрос на повестке дня СУ МАГАТЭ нет. "Государства - члены должны оставить политически мотивированные попытки использовать проверочную деятельность МАГАТЭ для сведения счетов с Дамаском", - отмечается в заявлении миссии РФ, размещенном в "Твиттере".

"МАГАТЭ уже неоднократно на протяжении многих лет докладывает, что Дамаск полностью выполняет свои гарантийные обязательства. Осуществляются регулярные проверки на заявленных ядерных объектах. Признаков переключения заявленного ядерного материала на неразрешенные цели не наблюдается", - подчеркнула делегация РФ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял о готовности к конструктивным переговорам с Сирией по вопросу уничтоженного близ города Дейр-эз-Зор в 2007 году объекта, который, по мнению агентства, "очень вероятно", мог быть незаявленным ядерным реактором.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари ранее отвергал утверждения, что в Сирийской Арабской Республике в 2007 году израильскими ВВС якобы был уничтожен незадекларированный Дамаском ядерный реактор. Он также подчеркивал, что никто так и не предоставил доказательств, что в районе города Дейр-эз-Зор, который подвергся бомбардировке, на самом деле был ядерный реактор.