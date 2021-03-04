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Мишустин прибыл в Туву, где осмотрит несколько социальных объектов

Премьер-министр также встретится с главой республики Шолбаном Кара-оолом

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Республики Тыва город Кызыл.

В графике председателя правительства запланировано посещение строящейся общеобразовательной школы на 825 мест и терапевтического корпуса Республиканской больницы № 1. Мишустин также встретится с главой республики Шолбаном Кара-оолом.

В поездке премьера сопровождают министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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