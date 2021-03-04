Конкурс на должность мэра Симферополя назначили на 29 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Симферопольский городской совет в четверг на внеочередной сессии назначил конкурс на должность главы администрации города на 29 марта. Депутаты единогласно поддержали соответствующий проект решения, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Симферополя.

Городской законодательный орган 19 февраля принял отставку главы администрации города Елены Проценко, написавшей заявление на увольнение по собственному желанию.

"Объявить конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя. Определить датой проведения конкурса 29 марта 2021 года", - говорится в тексте документа. Представитель пресс-службы подтвердил, что голосование по этому вопросу состоялось, решение поддержали 27 депутатов.

В принятом решении также указано, что горсовет подготовит обращение к главе Крыма с просьбой о назначении половины членов конкурсной комиссии. Предложения по кандидатурам остальных членов комиссии представит председатель совета.

Глава Крыма Сергей Аксенов в феврале сообщил, что исполнять обязанности главы администрации Симферополя на время проведения необходимых процедур будет замглавы Валентин Демидов. Экс-мэр Елена Проценко сообщила ТАСС, что подала в отставку, чтобы больше времени проводить со своими внуками. Должность она занимала с 2019 года.