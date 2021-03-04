Захарова заявила, что Запад развернул "целый арсенал" в поддержку несистемной оппозиции РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Страны Запада, игнорируя свои внутренние проблемы, развернули широкомасштабную поддержку несистемной оппозиции в России. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"В отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации, и возможностей поддержки, и политики, и информации, и всего. Идет целое наступление", - сказала она.

Дипломат указала, что такая многоплановая поддержка стран Запада организуется при тотальном игнорировании собственных внутренних противоречий. "Политическое преследование или преследование политиков, действующих, ушедших от власти, уголовное преследование, любую страну Евросоюза назовите, то тут, то там мы таких примеров видим много", - отметила Захарова.