Россия надеется, что Киев сможет предотвратить эскалацию ситуации в Донбассе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе и надеется, что руководству Украины удастся удержать действующие в регионе подразделения от наращивания напряженности. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "все это повод для серьезной обеспокоенности". "Мы тщательно анализируем ситуацию. Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", - подчеркнул Песков.

"Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям, которые были достигнуты в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Москва рассчитывает, что все партнеры по "нормандскому формату" (Германия, Россия, Украина, Франция) будут использовать свое влияние, чтобы эскалация ситуации на юго-востоке Украины не перешла опасную черту.

"Рассчитываем, что все наши партнеры по "минской четверке" тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту", - сказал представитель Кремля.

"Сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны, и здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Киев все же перейдет "красную черту", пресс-секретарь главы государства сказал, что "это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения".

При этом он пояснил, что под "красной чертой" имеет в виду "возобновление полноформатных боевых действий". Представитель Кремля заверил, что Москва оказывает влияние на власти непризнанных республик с тем, чтобы регион вернулся к перемирию. "Кремль постоянно это делает", - указал Песков.

3 марта состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По его итогам полпред РФ Борис Грызлов заявил, что Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. По его словам, участники заседания обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Грызлов указал, что наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.