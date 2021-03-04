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Путин назначил Королева первым заместителем директора ФСБ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что такой указ был

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева первым заместителем директора службы. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, я подтверждаю, действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы", - сказал представитель Кремля.

В четверг издание РБК сообщило о назначении Королева первым замдиректора ФСБ. По данным источников издания, соответствующий указ президента был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКоролев, Сергей Павлович
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