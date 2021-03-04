Кремль ответил США на призыв к уничтожению российского химоружия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от своих визави. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя условия США отмены санкций против РФ.

"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории", - заявил он. "Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции", - указал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "никакого химического оружия у России нет". "Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции", - заметил он.

Песков также отметил, что США относятся к числу стран, на территории которых остается химическое оружие. На фоне этого обвинения Вашингтона в адрес Москвы выглядят попыткой безуспешно камуфлировать политику на дальнейшее сдерживание России, считает он. "Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относится США, - указал представитель Кремля. - В этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, лишены оснований и, собственно, являются не чем иным как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России".

Ранее в Госдепартаменте выступили с утверждением, что основанием для введенных санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан. В сообщении также было указано, что ограничительные меры против РФ могут быть отменены только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий. В частности, Москва должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против своих собственных граждан, разрешить инспекторам ООН или других международных организаций посещать объекты, которые могут быть связаны с применением или хранением химического оружия. Кроме того, от РФ требуют выплатить компенсации тем, кто якобы пострадал от санкционированного ей применения химического оружия.