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Кремль ответил США на призыв к уничтожению российского химоружия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от своих визави
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от своих визави. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя условия США отмены санкций против РФ.

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"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории", - заявил он. "Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции", - указал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "никакого химического оружия у России нет". "Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции", - заметил он. 

Песков также отметил, что США относятся к числу стран, на территории которых остается химическое оружие. На фоне этого обвинения Вашингтона в адрес Москвы выглядят попыткой безуспешно камуфлировать политику на дальнейшее сдерживание России, считает он. "Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относится США, - указал представитель Кремля. - В этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, лишены оснований и, собственно, являются не чем иным как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России".

Ранее в Госдепартаменте выступили с утверждением, что основанием для введенных санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан. В сообщении также было указано, что ограничительные меры против РФ могут быть отменены только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий. В частности, Москва должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против своих собственных граждан, разрешить инспекторам ООН или других международных организаций посещать объекты, которые могут быть связаны с применением или хранением химического оружия. Кроме того, от РФ требуют выплатить компенсации тем, кто якобы пострадал от санкционированного ей применения химического оружия.

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