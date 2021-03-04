Песков не стал комментировать шутку премьера Словакии о Закарпатье в обмен на "Спутник V"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова премьер-министра Словакии Игора Матовича, который в шутку заявил, что расплатится за поставки российской вакцины "Спутник V" Закарпатьем.

Песков отметил, что "это ничего более, чем шутки". "Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается", - подчеркнул представитель Кремля в четверг в беседе с журналистами.

"Действительно, есть желание наших словацких партнеров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками, будем удовлетворять их потребности, - сказал представитель Кремля. - Это обычный режим, это не гуманитарная помощь, вакцина имеет свою стоимость". Он заметил, что "эта стоимость пониже, чем у других вакцин".

Первая партия российского препарата была доставлена в Словакию 1 марта. Разрешение на использование "Спутника V" выдало министерство здравоохранения республики. Покупка вакцины привела к разногласиям в правительстве страны. Матович раскритиковал противников приобретения российского препарата, заявив, что такая позиция безответственна и является проявлением популизма, так как она ставит идеологию выше основного национального интереса в период пандемии - заботы о здоровье и сохранении жизни словаков.

Песков подчеркнул, что "в условиях нынешнего всемирного дефицита вакцин, конечно, Россия делает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств".