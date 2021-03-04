Песков: большинство стран не могут позволить себе роскоши суверенитета, а РФ его добилась

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Развитие страны возможно только при наличии суверенитета, и Россия входит в узкий круг государств, которые могут позволить себе эту роскошь. Такое мнение в четверг высказал в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что все действия президента РФ Владимира Путина внутри страны и на международной арене направлены на развитие государства и повышение благосостояния граждан. "Настоящее развитие страны может быть только в суверенном формате, а суверенитет очень дорого стоит, и подавляющее большинство стран в мире не могут себе позволить такой роскоши", - сказал Песков.

"Мы относимся к этому узкому кругу стран [с настоящим суверенитетом], мы уже этого добились", - подчеркнул представитель Кремля.