{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: большинство стран не могут позволить себе роскоши суверенитета, а РФ его добилась

Все действия президента России Владимира Путина внутри страны и на международной арене направлены на развитие государства и повышение благосостояния граждан, подчеркнул пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Развитие страны возможно только при наличии суверенитета, и Россия входит в узкий круг государств, которые могут позволить себе эту роскошь. Такое мнение в четверг высказал в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что все действия президента РФ Владимира Путина внутри страны и на международной арене направлены на развитие государства и повышение благосостояния граждан. "Настоящее развитие страны может быть только в суверенном формате, а суверенитет очень дорого стоит, и подавляющее большинство стран в мире не могут себе позволить такой роскоши", - сказал Песков.

"Мы относимся к этому узкому кругу стран [с настоящим суверенитетом], мы уже этого добились", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Спикером Заксобрания Кировской области стал глава комитета по промышленности Коновалов
За его кандидатуру проголосовал 31 депутат
Читать полностью