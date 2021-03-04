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Песков: большинство политиков Армении являются сторонниками укрепления отношений с РФ

Представитель Кремля отметил, что и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян также относится к числу таких политиков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией. Такое мнение выразил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной. Для нас это является главным", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян также относится к числу таких политиков. "Безусловно, мы ориентируемся на его соответствующие заявления. Идет очень активный диалог между ним и президентом России. Вы знаете, какая напряженная работа предшествовала подписанию документа, который положил конец войне в Карабахе. Эти отношения действительно тоже очень ценны", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал абсурдным вопрос о том, согласовывал ли экс-президент Армении Роберт Кочарян свое заявление о намерении участвовать во внеочередных выборах премьер-министра республики с российским лидером Владимиром Путиным, с которым его связывают многолетние дружеские отношения. "Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои шаги с президентом России, это абсурдная постановка вопроса", - сказал Песков.

Он добавил, что Кочарян - "большой друг России, убежденный сторонник пользы для Армении дальше углублять взаимодействие с РФ, это человек, который приложил немало сил для развития своей страны".

Теги
АрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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