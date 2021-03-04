Спикером Заксобрания Кировской области стал глава комитета по промышленности Коновалов

КИРОВ, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области на внеочередном пленарном заседании выбрали нового спикера, им стал председатель комитета по промышленности, член фракции "Единая Россия" Геннадий Коновалов.

Прежний председатель заксобрания Владимир Бакин возглавлял заксобрание региона шестого созыва с 2019 года после отставки Владимира Быкова, впоследствии ставшего фигурантом уголовного дела о взятках. В конце 2020 года Бакин умер от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. 18 февраля депутаты на пленарном заседании прекратили полномочия Бакина.

"Законодательное собрание Кировской области постановляет избрать председателем заксобрания шестого созыва Коновалова Геннадия Валерьевича и назначить его на государственную должность председателя", - сказал заместитель председателя заксобрания Владимир Костин.

Кандидатуру Коновалова на пост спикера заксобрания внесла для голосования фракция "Единая Россия", за него проголосовал 31 депутат. Среди других претендентов были заместитель председателя заксобрания Владимир Костин (12 голосов) и первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Сергей Мамаев (два голоса). Всего на заседании присутствовали 48 депутатов, председателя избирали тайным голосованием.

С 2001 года по настоящее время Коновалов работает директором по управлению персоналом и безопасности АО "Лепсе". В Законодательном собрании области возглавляет комитет по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи.