Лавров: отношения России и Великобритании находятся в точке замерзания из-за курса Лондона

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Лондон последовательно придерживается жесткого антироссийского курса и продолжает предпринимать ничем не обоснованные выпады против Москвы, из-за этого градус двусторонних отношений находится в точке замерзания. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

"На протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. <...> Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жесткую антироссийскую риторику. В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, градус отношений - на точке замерзания", - отметил глава МИД РФ.

Так, Лавров напомнил, что после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) британцы трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций. Вместе с тем, подчеркнул он, Москва считает Brexit сугубо внутренним делом Соединенного Королевства, а также Евросоюза.

"При этом мы, конечно же, внимательно следим за дальнейшим выстраиванием параметров взаимодействия Великобритании и ЕС, влиянием этого процесса на сотрудничество Брюсселя и Лондона с другими международными партнерами, в том числе с нашей страной. В последнем случае с уверенностью можно утверждать, что выход Великобритании из ЕС не стал фактором, побуждающим британские власти к нормализации межгосударственного диалога с Россией", - заключил министр.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.

Экономические связи Москвы и Лондона

Лавров также сообщил, что Москва готова к возобновлению работы двусторонних механизмов взаимодействия с Лондоном, в том числе и энергетического диалога высокого уровня.

"Исходим из того, что в перспективе Великобритания сохранит позиции важного торгового партнера России. <...> Со своей стороны готовы к возобновлению работы профильных двусторонних механизмов, включая межправительственный комитет по торговле и инвестициям, а также энергетический диалог высокого уровня, - указал глава МИД РФ. - При этом убеждены, что без выстраивания взвешенного политического диалога, ответственного подхода к двусторонним отношениям, в том числе в публичном пространстве, нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества. Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон".

При этом Лавров напомнил, что Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в расширении экономических связей с Лондоном вне зависимости от процесса выхода Великобритании из ЕС. Он также указал на рост объема товарооборота между странами. Так, в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, этот показатель увеличился по сравнению с 2019 годом на 53,6% и составил $26,6 млрд.