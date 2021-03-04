Лавров: Россия передала США свои идеи по сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва передала Вашингтону свое видение параметров нового "уравнения безопасности" в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

По его словам, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) стало результатом совместных усилий РФ и США. "Что касается дальнейшей работы с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, то говорить о каких-то деталях пока рано, - указал министр. - Мы передали американцам наше видение параметров нового "уравнения безопасности" с тем пониманием, что любые переговоры могут быть результативными, только если в США будут готовы действительно учитывать российские интересы, обеспечивая движение "в обе стороны" для достижения равноправных, взаимоприемлемых договоренностей. Россия к этому готова".

Глава МИД РФ добавил, что СНВ-3 - это хребет стратегической стабильности. "Договор определяет рамки и отражает правильный баланс интересов двух стран", - пояснил он.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля текущего года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

Российско-американские отношения при Байдене

По мнению министра иностранных дел России, рассчитывать на серьезные изменения в российско-американских отношениях с приходом администрации Джо Байдена вряд ли стоит.

"Как представляется, рассчитывать на серьезные изменения во всем комплексе двусторонних отношений после прихода администрации Байдена вряд ли стоит, - сказал министр. - Перспективы развития взаимодействия зависят не только от нас, но и от американской стороны".

В свою очередь Москва, по словам Лаврова, всегда открыта к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов. "К сожалению, в последние годы США идут по другому пути, причем вне зависимости от внутриполитических раскладов и от того, кто находится во главе Белого дома", - обратил внимание он.

"Тем не менее надеемся, что к американским коллегам все-таки придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков, - подчеркнул глава российского МИД. - В этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как гарантов международной стабильности отвечает взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества".