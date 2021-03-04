Слуцкий считает, что выход России из ПАСЕ будет на руку ее оппонентам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оппоненты России будут только злорадствовать в случае ее отказа работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), членство в организации дает возможность продвигать российскую позицию. Об этом в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в прямом эфире в Instagram канала "Дума ТВ".

"Что касается попыток выдавить нас с каких-то международных площадок, эта тема неновая. Мы уже уходили из ПАСЕ. И что мы выиграли?" - сказал Слуцкий, напомнив, что в период отсутствия в ассамблее российской делегации в Страсбурге другие члены ПАСЕ "имели дело с МИДовскими справками, подготовленными в каждой стране для национальных делегаций, имели дело с компиляцией статей из западноевропейской прессы, которые давали совершенно необъективный образ России".

"Как бы там ни было досадно, как бы мы иногда ни были готовы к тому, чтобы на нас лилась и ложь потоками, и откровенное хамство на заседаниях, надо продолжать работать", - уверен глава комитета. По его словам, у делегации РФ "есть инструментарий как у людей, имеющих опыт работы на страсбургской площадке".

Слуцкий подчеркнул, что российским парламентариям удалось добиться "серьезного успеха". "Масса людей приняла нашу правду. Поэтому если сейчас отойти от работы в ПАСЕ, хлопнуть дверью, злорадствовать будут Сорос и другие заклятые оппоненты нашей страны, которые только и провоцируют нас каждый день", - резюмировал он.