Лавров 8-12 марта посетит с рабочим визитом ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит с 8 по 12 марта визит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 8 по 12 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Государство Катар", - сказала дипломат.

"Предусмотрены встречи и переговоры с руководителями указанных стран и главами их внешнеполитических ведомств. При этом планируется предметно обсудить весь комплекс многоплановых отношений России с упомянутыми дружественными странами, наметить путь их дальнейшего поступательного развития", - добавила Захарова.

По ее словам, главным ориентиром в этой работе остаются соответствующие договоренности, которые ранее были достигнуты на высшем уровне. "Значительное внимание будет уделено задачам расширения деловой кооперации, согласованию новых перспективных проектов, активизации соответствующих усилий по линии двусторонних межправкомиссий по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству", - добавила дипломат.

Она сообщила, что в ходе визитов предполагается также рассмотреть вопросы дальнейшей координации по ситуации на мировом рынке углеводородов, а также взаимодействие в области борьбы с распространением коронавируса на основе передовых российских разработок.

"Состоится углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на необходимость урегулирования сохраняющихся в регионе конфликтов посредством переговоров, на основе учета законных интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон. Под таким углом имеется в виду проанализировать перспективы долгосрочного разрешения кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, в зоне Персидского залива и в арабо-израильском урегулировании", - заключила официальный представитель.