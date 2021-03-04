Захарова: Россия призывает США на деле отказаться от вмешательства в дела других стран

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия призывает США не только на словах, но и на деле не вмешиваться в дела других стран. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе Вашингтона от силового навязывания демократии.

"Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран. Без учета и уважения интересов партнеров обозначенные благие цели останутся лишь декларацией. Но мы будем следить, нужно поддерживать коллег в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности", - сказала она.

"Многое из сказанного госсекретарем звучит, безусловно, правильно. Сложно не согласиться с его тезисом о том, что демократию недопустимо продвигать силой. Однако вызывает раздражение приводимое обоснование. Если внимательно вчитаться в выступление, получается, что свергать правительства в других странах нельзя не потому, что это грубейшее нарушение международного права, по сути преступление, а потому, что это слишком дорого обходится американскому бюджету, который, как все знают, трещит сейчас по швам", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Россия разделяет стремление США к построению более стабильной и инклюзивной глобальной экономической системы, но не понимает, "каким образом с этим соотносятся все новые и новые американские санкции", в том числе против РФ.

При этом Россия положительно оценивает признание официальными лицами США несовершенства американской демократии. "В плюс ставим прозвучавшее признание несовершенства американской демократии. Такая самокритика похвальна. Наконец-то наши коллеги продвигаются ближе к реальности", - сказала она. Тем не менее, продолжила Захарова, Соединенные Штаты "в привычной мессианской манере, весьма лицемерно" объявили о намерении подавать пример другим странам, стимулируя их к демократическому поведению. "Что может более демократическим, чем объявление своих собственных граждан внутренними террористами за инакомыслие?" - саркастично добавила дипломат.

Ранее Блинкен заверил, что новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов. В среду госсекретарь в ходе концептуальной речи в Госдепартаменте обозначил восемь стратегических приоритетов новой внешней политики США.