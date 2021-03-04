"Справедливая Россия - За правду" направила устав партии на регистрацию в Минюст

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Справедливая Россия - За правду" направила на регистрацию в Минюст РФ измененный устав партии после объединения трех политических сил на базе справороссов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Мы подали документы в Минюст для перерегистрации", - сказал собеседник агентства.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения.