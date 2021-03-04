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Захарова заявила, что Россия может принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ

По словам официального представителя МИД РФ, такие меры последуют, если Германия будет препятствовать работе российских журналистов на своей территории

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия может принять жесткие меры в отношении германских СМИ, если ФРГ будет препятствовать работе российских журналистов на своей территории. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование <...> медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации", - сказала она.

Россия считает недопустимым закрытие банковских счетов российских СМИ в Германии и расценивает эти шаги как политическое давление на журналистов, отметила дипломат.

"Мы считаем недопустимым подобное откровенно враждебное отношение зарубежных партнеров к СМИ, в частности российским. Они осуществляют свою законную профессиональную деятельность за рубежом. Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и очевидного нарушения обязательства ФРГ по обеспечению свободы слова СМИ", - сказала Захарова.

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ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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