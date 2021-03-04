СПЧ сократил число своих постоянных комиссий

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел заседание, посвященное выполнению перечня поручений президента России Владимира Путина и повышению эффективности работы Совета. В ходе него было принято решение о сокращении числа постоянных комиссий в Совете до 11, сообщается на сайте СПЧ в четверг.

"На обсуждение и голосование были поставлены предложения по изменению структуры СПЧ. Большинством голосов утверждено: вместо действующих 20 постоянных комиссий в Совете будут работать 11. Члены Совета также избрали их председателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянную комиссию СПЧ по развитию институтов гражданского общества возглавит Светлана Маковецкая, по личным правам - Татьяна Мерзлякова, по политическим правам - Николай Сванидзе, по экономическим и трудовым правам - Борис Кравченко, по социальным и культурным правам - Ирина Киркора, по экологическим правам - Сергей Цыпленков, по правам человека в информационной сфере - Павел Гусев, по гражданскому участию и развитии судебной системы - Александр Ковлер, по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы - Кирилл Кабанов, по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы - Андрей Бабушкин и по международному сотрудничеству в области прав человека - Кирилл Вышинский.

Путин 19 февраля подписал указ, который конкретизирует направления работы СПЧ. В частности, меняется формулировка одной из основных задач Совета. В указе задача СПЧ прописана следующим образом: "подготовка предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов". Кроме того, указ вводит в положение о Совете отдельный пункт, посвященный направлениям работы СПЧ. Также в документе прописываются основы деятельности временных рабочих групп СПЧ, уточняется порядок функционирования президиума и совета СПЧ.