Россия и США подчеркнули важность неполитизированного подхода к соглашению по климату

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев провел в формате видеосвязи встречу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, в ходе которой стороны подчеркнули важность неполитизированного подхода к тематике Парижского соглашения по климату. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

"В ходе диалога стороны обсудили широкий круг реализации Парижского соглашения по климату, включая его экономические аспекты. Обеими сторонами была подчеркнута важность неполитизированного и сбалансированного подхода к данной тематике. Российская Федерация считает важным обеспечить международное признание проектной деятельности в лесном секторе в рамках правил реализации статьи 6 соглашения, а также выступает за включение атомной энергетики в числе низкоуглеродных источников энергии", - говорится в сообщении.

В ходе встречи была подтверждена приверженность РФ принципам соглашения. Стороны также подчеркнули важность рассмотрения Арктического региона в качестве территории совместного приложения усилий России и США в области борьбы с изменением климата.

"Руслан Эдельгериев и Джон Керри договорились продолжить экспертный и политический диалог по проблематике климата, что отвечает не только интересам России и США, но и всего мирового сообщества", - говорится в сообщении.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

США впервые присоединились к соглашению в 2016 году, в 2020 году при администрации Дональда Трампа перестали быть его участником. Администрация президента Джо Байдена вновь вернула США в соглашение в феврале 2021 года.