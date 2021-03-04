Постпред РФ в Вене подверг критике систематическую утечку в СМИ докладов МАГАТЭ по Ирану

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следует включать существенно меньше чувствительных деталей в свои доклады по Ирану, чтобы при их утечке в СМИ не давать поводов для недобросовестных спекуляций. Об этом заявил управляющий от России и постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Текст выступления был распространен в четверг постпредством РФ.

Ульянов обратил внимание, что Россия знает о пожелании некоторых членов Совета управляющих агентства опубликовать очередной доклад гендиректора о применении Соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия в Иране и всегда выступает за транспарентность, но в данном конкретном случае складывается странная ситуация. В частности, Совет управляющих принимает решение о предании гласности документа, который давно уже находится в публичном пространстве, то есть это можно считать сертификацией подлинности утекших документов, что ставит Совет управляющих в несколько унизительное положение, объяснил дипломат.

"Доклады утекают в СМИ буквально сразу же после их размещения на защищенной части интернет-портала Совета управляющих. Причем это происходит систематически. На протяжении 10 лет российская делегация неоднократно ставила вопрос о недопустимости утечек сведений, подлежащих защите в соответствии с Уставом МАГАТЭ и заключенными государствами-членами соглашениями о гарантиях", - отметил постпред РФ.

Управляющий от России в связи с этим призвал руководство секретариата агентства и государства-члены "найти системное и комплексное решение для устранения этой проблемы с тем, чтобы обеспечить международное доверие к системе гарантий МАГАТЭ". "С учетом того, что такого решения пока нет, а утечки продолжаются, полагаем, что секретариат должен включать существенно меньше чувствительных деталей в свои доклады, чтобы не давать поводов для недобросовестных спекуляций в СМИ, которые создают нездоровую атмосферу еще до обсуждения докладов Советом управляющих", - подчеркнул Ульянов.

Ранее западные информационные агентства неоднократно распространяли конфиденциальные доклады, предназначенные для государств - участников Совета управляющих МАГАТЭ. Запрос ТАСС в секретариат МАГАТЭ относительно распространения соответствующего конфиденциального доклада оставался без ответа.

Следы ядерного материала

По словам Ульянова, Россия убеждена, что Иран и секретариат МАГАТЭ найдут развязки для прояснения проблемных аспектов о следах ядерного материала на отдельных иранских объектах.

Ульянов отметил, что российская сторона внимательно ознакомилась с новым докладом гендиректора МАГАТЭ о применении Соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия в Иране и вынесла для себя, что на сегодняшний день ситуация по каждому из обозначенных в этом документе вопросов различается.

Так, Россия считает важным, что секретариат агентства и Иран "приступили к взаимодействию в интересах прояснения источников происхождения обнаруженных в начале текущего года следов ядерного материала на объектах 3 и 4". "Совместная работа, насколько мы понимаем, началась чуть больше месяца назад. Это полностью вписывается в обычную практику применения гарантий. Исходим из того, что сам факт предоставления Ираном доступа на данные объекты свидетельствует о том, что скрывать Тегерану нечего", - объяснил постпред РФ.

"Несколько иной остается ситуация с прояснением источников различных следов урана, обнаруженных на объекте 1. Взаимодействие по данному аспекту затягивается, хотя нельзя не отметить, что частично вопросы секретариата иранской стороной были покрыты, о чем сообщалось гендиректором в предыдущих докладах. Более того, Тегеран не отказывается от взаимодействия, а продолжает отвечать на запросы МАГАТЭ. Нужно понимать, что с учетом срока давности всей этой истории добиться прояснения первопричин не так просто", - сказал Ульянов.

По его словам, "остающиеся проблемные аспекты должны быть, безусловно, прояснены в плотном взаимодействии Ирана с секретариатом". "Убеждены, что развязки будут найдены", - заявил российский постпред. Он добавил, что Москва поддерживает усилия гендиректора агентства Рафаэля Гросси, который выразил готовность к активному и предметному взаимодействию в интересах прояснения и закрытия данных вопросов.

1 марта гендиректор МАГАТЭ проинформировал Совет управляющих, что Иран до сих пор не смог объяснить наличие частиц урана на одном из незадекларированных объектов. Результаты анализа грунта с двух других спорных объектов в 2020 году также обнаружили на них частицы урана антропогенного происхождения. Всего МАГАТЭ ожидает от Ирана прояснения по четырем объектам с возможным наличием ядерного материала. Отсутствие этой информации вызывает обеспокоенность гендиректора агентства.