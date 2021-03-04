Захарова: Россия не приемлет вмешательства Канады под предлогом "аннексии" Крыма

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Попытки Канады вмешаться во внутренние дела России посредством распространения вымыслов на тему мнимой аннексии Крыма являются неприемлемыми. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с рядом провокационных заявлений главы канадского внешнеполитического ведомства "о незаконной аннексии и оккупации Крыма".

"Призываем канадскую сторону воздержаться от действий, представляющих собой вмешательство во внутренние дела нашей страны, - отметила она. - Мы искренне надеялись на осведомленность Оттавы о том, что крымчане в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом решили свою судьбу на всенародном референдуме. Большая просьба к МИД Канады: если и когда вы рассказываете о событиях 2014 года, пожалуйста, рассказывайте и о референдуме. Он состоялся, люди проголосовали и сделали это добровольно".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание канадских партнеров на то, что в ходе упомянутого референдума подавляющее большинство голосов было отдано за воссоединение с Россией и что "жителям полуострова, как и всем российским гражданам, гарантированы все свободы, закрепленные в Конституции РФ".

"Официальной Оттаве стоило бы вместо распространения вымыслов и откровенной дезинформации озаботиться катастрофической ситуацией на Украине, коль скоро там так озабочены положением и так волнуются за судьбу граждан этой страны, где подавляется инакомыслие, запрещаются средства массовой информации и преследуются неугодные политики", - подчеркнула Захарова.