Захарова указала на деструктивность слов президента Эстонии об обучении на эстонском языке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что все школьники страны должны обучаться на эстонском языке, являются деструктивными и противоречат международно-правовым документам. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сожалеем, что, говоря в день национального праздника о чувстве общности, глава эстонского государства относит его только к своим, коренным эстонцам, делая упор не на реальность сплоченности общества, а на заботе о сохранении эстонского языка и культуры. Тем более это деструктивно звучит в контексте защиты от мнимой угрозы от большой внешней силы, как было сказано", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что Эстония как член ЕС действует вопреки принятым этой страной международно-правовым документам по толерантному отношению к меньшинствам, по защите национальных языков, предоставлению возможности людям различных национальностей и взглядов свободно излагать свою точку зрения. "В этой связи понятна резкая и негативная реакция не только со стороны наших соотечественников, но и ведущих политических партий Эстонии", - добавила она.

Как отметила дипломат, почти треть населения Эстонии, которая говорит на русском языке, по-прежнему сталкивается с дискриминацией. "Их фактически причислили к неполноценной части эстонского общества, по-другому это невозможно трактовать, вчитайтесь сами в это выступление. Самое печальное, что сделало это первое лицо государства", - заключила Захарова.

24 февраля в речи по случаю 103-й годовщины образования Эстонской Республики Кальюлайд заявила, что все жители должны быть готовы отправлять своих детей учиться в школу, где обучение проходит на эстонском языке, чтобы они могли в том числе приобщиться к культуре страны.