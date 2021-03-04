Россия призывает мировое сообщество дать объективную оценку "зачистке" СМИ на Украине

МОСКВА, 4 марта /ТАСС/. Россия призывает профильные международные платформы дать справедливую оценку действиям украинских властей в отношении СМИ в этой стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем международные профильные площадки не идти на поводу у западных покровителей украинской псевдодемократии, которая постоянно прикрывает своих протеже в неблаговидных делах, дать объективную оценку происходящему на Украине наступлению на свободу СМИ", - указала она.

По словам дипломата, "наступление на онлайн-медиа" происходит на Украине непосредственно в эти дни. Ранее национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала местных интернет-провайдеров заблокировать на территории страны четыре популярных Telegram-канала и 426 сайтов. "На этот раз украинское руководство попыталось завуалировать цензуру и очередную "зачистку" информационного пространства Украины от неугодных СМИ: блокировка подается как следствие судебных решений, принятых на основе исков от частных лиц", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель отметила, что новые ограничительные меры коснулись новостных, спортивных и развлекательных порталов, тематических форумов, среди которых российские средства массовой информации: РБК, "Аргументы недели", "Инфопресса", "Новости Украины", социальная сеть "Живой журнал" и другие ресурсы. "Блокировке подвергся и ряд украинских источников информации. Некоторые из них уже выступили со встречными исками в связи с неправомерными ограничениями по абсолютно надуманным предлогам", - добавила дипломат.