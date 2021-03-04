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Захарова заявила, что антироссийские санкции ЕС ничтожны с правовой точки зрения

По словам дипломата, Москва не оставит их без соразмерного ответа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва рассматривает антироссийские санкции Брюсселя как ничтожные с точки зрения права. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данные меры, которые были предприняты Евросоюзом в обход Совбеза ООН, являются ничтожными с международно-правовой точки зрения, - сказала она. - Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления и перейти в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона, как вы знаете, не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию ЕС".

"Это очередной пример того, как под видом консолидации, общности целей и задач скрывается отсутствие этой самой солидарности и настоящего единства", - добавила Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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