Турчак пригласил волонтеров и общественников принять участие в праймериз "Единой России"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак пригласил волонтеров, общественных деятелей и сторонников президента Владимира Путина принять участие в предварительном голосовании партии (так называемых праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году.

"Будем рады видеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку, - поможем, подскажем, поддержим", - сказал Турчак, чьи слова приводит пресс-служба партии в четверг.

Он напомнил, что "Единая Россия" является единственной партией в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, "где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты".

"В период пандемии "Единая Россия" развернула широкую и эффективную волонтерскую сеть. Многие наши товарищи помогали врачам, престарелым, тем, кто входит в группы риска, отложив свои политические планы на потом. Я искренне благодарен тем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Безусловно, наши двери открыты для них", - добавил Турчак.

Ранее на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент Владимир Путин поддержал предложение об участии волонтеров в выборах. Он отметил, что в волонтерское движение входят "люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион". По его мнению, "нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед".

О праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Как пояснял ранее председатель единороссов Дмитрий Медведев, на праймериз фактически избиратели сами формируют предвыборный список партии.

1 марта "Единая Россия" окончательно утвердила проведение предварительного голосования отбору кандидатов на выборы в Госдуму 2021 года по открытой модели, за основу будет взята электронная форма. Регистрация кандидатов начнется с середины марта на сайте pg.er.ru и продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с верификацией через "Госуслуги". Часть регионов смогут провести процедуру и очно - там счетные участки будут открыты только 30 мая.