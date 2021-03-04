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В конкурсе на должность главы Перми примут участие 13 человек

Среди них координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, депутат заксобрания края от ЛДПР Александр Григоренко и действующий врио главы города Алексей Демкин

ПЕРМЬ, 4 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе на должность главы Перми, который пройдет 18 марта, подали 13 человек. Среди участников - действующий врио города, сообщается в четверг на сайте администрации Перми.

"Прием заявок осуществлялся с 2 февраля по 4 марта. За это время заявки подали 13 человек", - говорится в сообщении.

Среди участников - секретарь по идеологии пермского крайкома КПРФ Геннадий Сторожев, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, депутат заксобрания края от ЛДПР Александр Григоренко. Также заявки подали представители общественных объединений и предприниматели.

Одним из последних документы подал действующий врио главы Перми Алексей Демкин. С 16 декабря он возглавил город после перехода мэра Дмитрия Самойлова на работу в правительство края.

Заявки на соответствие необходимым критериям рассмотрит конкурсная комиссия, заседание которой назначено на 12 марта. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 18 марта.

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РоссияПермский край
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