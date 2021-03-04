Захарова назвала недостойными заявления главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заявления главы МИД Словакии Ивана Корчока о том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является средством гибридной войны, недостойны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти заявления недостойны в нынешней ситуации в мире в связи с пандемией. Такие заявления выглядят странно, а иногда, мне кажется, даже дико, потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями", - сказала она.

Захарова напомнила, что поставки российской вакцины в Словакию начались на основании заявки правительства страны. "Это не контрабанда, не контрафакт, не нарушение каких-то норм, это правительственная заявка", - сказала дипломат.

2 марта глава МИД Словакии выступил с критикой того, что премьер-министр страны лично встречал в аэропорту восточнословацкого города Кошице первую партию "Спутника V", доставленную спецбортом национальных ВВС из Москвы. Корчок назвал "Спутник V" "политическим инструментом", который "разделяет жителей Словакии дома, разделяет жителей стран Запада за рубежом". С помощью этого инструмента, продолжил он, "Евросоюз представляется как нечто, терпящее неудачу".