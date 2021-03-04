Лукашевич заявил ОБСЕ о хроническом отсутствии воли Киева мирно решать конфликт в Донбассе

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Россия наблюдает хроническое отсутствие политической воли Украины для мирного урегулирования конфликта в Донбассе с помощью минских соглашений. Об этом заявил в четверг участникам онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ постпред России при этой международной организации Александр Лукашевич.

"Видим хроническое отсутствие политической воли в Киеве идти по пути мирного урегулирования на основе минских соглашений и звучащие рефреном требования изменить последовательность шагов, прописанных в Комплексе мер, - сказал Лукашевич. - Почти на каждом заседании постоянного совета мы приводим цитаты украинских официальных лиц, свидетельствующих об этом. В таких условиях уверения представителей Украины в ОБСЕ в нацеленности Киева на реализацию Минских соглашений звучат неубедительно".

Российский постпред также констатировал отсутствие прогресса в урегулировании кризиса на Украине, власти которой брали на себя обязательства решать вопросы достижения мира в диалоге с представителями Донбасса. Однако они при этом упорно избегают прямых и результативных контактов с ними, продолжая ставить под сомнение существо минских соглашений, саботировать их реализацию, пояснил дипломат.

"Это в очередной раз проявилось в ходе заседаний минской контактной группы и ее рабочих подгрупп 2-3 марта, на которых киевскими переговорщиками вновь поднимался вопрос о статусе представителей Донецка и Луганска. И это спустя почти год после письменного подтверждения Киевом согласия с их полномочиями, зафиксированного в протоколе заседания Контактной группы от 11 марта 2020 года", - обратил внимание Лукашевич.

Перегруппировка сил

Лукашевич заявил, что украинские власти намеренно заводят переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы перегруппировать силы у линии соприкосновения.

"Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве "передышки" для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения", - подчеркнул российский постпред.

Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. В то же время, по данным СММ, возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска "Еленовка".

"За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения - по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности", - сказал Лукашевич.

Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать "партию войны" в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на информацию об озвученном на днях решении выделить новый пакет военной помощи по линии Минобороны США в размере $125 млн.

"В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса", - резюмировал дипломат.

Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.​​​​​