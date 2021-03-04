Небензя заявил, что Россия не считает дело Скрипалей закрытым

ООН, 4 марта. /ТАСС/. Россия не считает дело Скрипалей закрытым и ждет от Великобритании ответов на направленные ей ранее вопросы. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на консультациях Совета Безопасности ООН.

"Для нас это дело не закрыто. У нас по-прежнему остаются десятки вопросов, которые мы направляли нашим британским коллегам, - сказал он, отметив, что некоторые западные страны уже пришли к окончательным выводам по истории со Скрипалями на основании свидетельств из категории highly likely. - Мы найдем способ, как сделать эти вопросы вновь публичными, и будем добиваться ответов на эти вопросы".

Во время встречи СБ ООН по вопросу возможного использования химического оружия в Сирии постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд напомнила, что 4 марта исполняется три года с момента инцидента в Солсбери, и вновь возложила на Россию ответственность за это происшествие. Она утверждала, что работа полицейских по расследованию событий в Солсбери дала достаточные основания, чтобы выдвинуть обвинения в отношении российских граждан.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.