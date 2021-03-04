Небензя: использование Техсекретариата ОЗХО в политических целях становится все очевиднее

ООН, 4 марта. /ТАСС/. Политизация работы руководящих органов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), особенно по ситуации в Сирии, становится все очевиднее. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на консультациях Совета Безопасности всемирной организации по расследованию возможных случаев применения химического оружия в Сирии.

"Примеров использования Техсекретариата ОЗХО в интересах упомянутого мною "политзаказа" становится все больше и больше, - сказал он. - Они уже нанесли ущерб репутации ОЗХО как международной организации. Я предвкушаю новые обвинения в наш адрес в выступлениях наших западных коллег в попытках расшатать и подорвать авторитет ОЗХО. Под ними нет никаких оснований: Россия, наоборот, борется за возрождение доброго имени этой организации, пытается услышать от ее гендиректора Фернандо Ариаса ответы на волнующие всех вопросы".

Небензя добавил, что политизация деятельности руководящих органов ОЗХО проявилась также в истории с проектом обвинительного антисирийского решения Исполнительного совета организации. "Оно предписывает Сирии заведомо невыполнимые условия - задекларировать якобы оставшееся у нее химоружие и связанные с ним объекты, которых у нее попросту нет, - продолжил он. - Естественно, выполнить этот ультиматум Сирия не смогла. В итоге теперь наши западные коллеги пытаются инициировать процесс ее поражения в правах в ОЗХО".

Российский дипломат призвал страны на конференции государств - участников соглашения по химоружию в апреле не поддерживать это решение. "Ведь совершенно очевидно, что ничего чрезвычайного в вопросах "химдосье" Сирии в целом и первоначального объявления в частности, что требовало бы подобных шагов, на самом деле не происходит: на прошлом заседании мы уже отмечали, что диалог Дамаска и ОЗХО по этим вопросам имеет совершенно нормальный, рутинный характер; ровно те же нюансы в контексте первоначального объявления приходилось урегулировать многим государствам, в том числе западным", - указал Небензя.