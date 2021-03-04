Постпред России пригласил представителей стран ОБСЕ отдохнуть на курортах Крыма

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Россия приглашает представителей государств - участников ОБСЕ отдохнуть на курортах Крыма и ознакомиться с ситуацией на полуострове. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постсовета этой международной структуры к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Российский дипломат рассказал представителям стран ОБСЕ, что условия в Крыму после воссоединения с РФ меняются к лучшему во всех сферах, в том числе социально-экономической, инфраструктурной, политической, правозащитной. Это могут подтвердить местные жители, иностранные журналисты, парламентарии ряда европейских государств, которые посещали этот российский регион, и даже туристы, отметил постпред. Он отметил, что за 2019 год Крым посетили 7,43 млн российских и иностранных туристов, из них - 1,1 млн граждан Украины. В 2020 году показатели были несколько меньше - 6 млн 303 тыс. туристов из-за ограничений в связи с пандемией, но вторая половина года показала стабильную позитивную динамику в туристическом секторе экономики этого региона.

"Приглашаем и вас, уважаемые коллеги, отдохнуть на прекрасных курортах российского Крыма", - обратился к участникам постсовета ОБСЕ Лукашевич.

По его словам, западные представители не просто не знают, но и не хотят знать о подлинной обстановке на полуострове. Об этом свидетельствует и показное игнорирование ими проведенного 10 ноября 2020 года мероприятия на полях третьего Дополнительного совещания ОБСЕ в области человеческого измерения, где сами крымчане подробно рассказывали о различных аспектах жизни в Крыму. "Но политизировать вопрос на основании измышлений, видимо, проще, чем признавать объективную реальность", - резюмировал российский дипломат.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.