Постпред РФ: лишение Киевом населения Крыма воды может приравниваться к попытке геноцида

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Стремление властей в Киеве исключить попадание воды в Крым и лишение жителей полуострова этого ресурса могут приравниваться к попытке геноцида. Такую позицию изложил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании Постоянного совета этой международной структуры, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

По его словам, крымчане вместо международного понимания столкнулись с нелегитимными санкциями США, Евросоюза и Канады. Лукашевич напомнил американским коллегам в связи с этим о долгой истории безуспешных рестрикций в отношении Кубы. Но дальше всех, отметил он, пошли украинские власти, которые ввели экономическую, транспортную и водную блокаду этого российского региона. Даже спустя семь лет в Киеве продолжают не просто лицемерно спекулировать на теме водоснабжения, но и подкреплять слова конкретными планами, сказал постпред.

Он привел в пример намерение Киева достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы, по выражению отдельных украинских представителей, "максимально исключить попадание воды на полуостров". "Разве это можно назвать заботой о людях, которых Киев номинально считает своими гражданами? Напомню, право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64/292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще, лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида", - подчеркнул Лукашевич.

Кроме того, последствия водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов соседней страны, добавил он. "И если Крым устоял, то граничащая с ним Херсонская область Украины оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз. Это явно не добавляет постмайданным властям популярности в глазах своих же граждан, которые стали заложниками русофобской политики Киева", - заметил дипломат.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.