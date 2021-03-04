Песков не знает, с каким иностранным гостем Путин встречался в Кремле 3 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог назвать иностранного собеседника главы российского государства Владимира Путина, с которым тот встречался в среду.

"Я не знаю, это была личная встреча", - объяснил представитель Кремля ТАСС.

В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной Москве на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии. Президент уточнил, что совсем поздно вечером в среду в Кремле "встречался с одним своим знакомым, коллегой". "Он иностранец и живет дома [за рубежом], естественно, и приехал по делам в Россию", - добавил глава государства.