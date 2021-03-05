Посол РФ назвал неприемлемыми претензии США относительно прав человека в России

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми претензии США относительно ситуации с правами человека в РФ. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил, выступая в дискуссионном клубе "Космос-клаб". Слова дипломата приводятся в четверг на странице российского посольства в Facebook .

"Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить", - заявил российский дипломат.

"Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг [Алексея] Навального. Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия. При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции", - добавил Антонов.

"Напомню, что российский гражданин был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством. Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнул российский дипломат.

Антонов также констатировал, что "Россия объявлена противником США". "Для противодействия "российской угрозе" наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции", - отметил посол.

Диалог по стратегической стабильности

Российская сторона положительно воспринимает сигналы Вашингтона о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, заявил Антонов.

"Мы положительно воспринимаем сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ [контроль над вооружениями]", - сказал Антонов.

"Российская сторона готова к работе по широкой повестке дня. Суть наших предложений заключается в выработке такого уравнения безопасности, которое бы учитывало появление новых военных технологий и другие факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом важно сохранить все позитивное, что было накоплено между нашими странами за последние 50 лет", - добавил глава российской дипмиссии.

По мнению Антонова, в плане двусторонних отношений РФ и США находятся "на перепутье". "От того, как будет развиваться наш диалог, зависят стратегическая стабильность, спокойствие в мире, возможность для народов России и США поступательно развивать экономику, состояние которой определяет благосостояние простого россиянина и американца", - заявил российский посол.

Позитивная программа взаимодействия

Россия намерена предложить Соединенным Штатам более позитивную программу взаимодействия вместо "двухтрекового подхода", заявил Антонов.

По словам Антонова, с момента начала работы новой американской администрации под руководством президента Джо Байдена "вырисовываются общие контуры" ее политики на российском направлении. "По сути это прежний двухтрековый подход, - подчеркнул дипломат. - Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция "сдерживания" России".

Посол РФ отметил, что "такая схема - не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН". "Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия", - отметил он.

"Что же касается бездоказательных и безапелляционных обвинений в адрес России, то последовательно предлагаем обсуждать любые претензии в профессиональной манере - на основе фактов и анализа, а не предположений и эмоций, выплескиваемых в публичное пространство", - указал Антонов. По его словам, Россия выступает за поддержание "прагматических, равноправных и добрососедских двусторонних отношений". "Мы не хотим переделывать США и привносить идеологические различия в межгосударственные связи. Ждем такого же отношения к нам со стороны новой администрации", - констатировал российский дипломат.

Он также отметил, что следует "прекратить попытки поделить весь мир на страны правильные и неправильные". "Послевоенный миропорядок, основанный на Уставе ООН, создавался разными государствами и признает за всеми одинаковые права вне зависимости от внутреннего устройства", - напомнил Антонов. По его словам, стремление подменить международное право неким "порядком, основанным на правилах", содержание которых определяется в западных столицах, ведет к усилению конфликтов и потере управляемости международной системы.

Углубление диалога

Российская сторона рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Российская сторона рассчитывает на углубление диалога по региональным сюжетам. Это Сирия, Афганистан, ситуация на Корейском полуострове, восстановление работы в рамках СВПД, положение на Ближнем Востоке, проблематика Латинской Америки, Азии, Африки", - заявил он. По мнению российского дипломата, интересам двух стран отвечало бы "объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ [оружия массового уничтожения] и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики".

"Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики", - добавил российский посол.

Он напомнил, что РФ неоднократно направляла американской стороне перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений. "Они касаются подтверждения формулы "Горбачева - Рейгана" о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним", - пояснил глава российской дипмиссии. "[Президент РФ] Владимир Путин предложил широкую программу сотрудничества в вопросах международной информационной безопасности. Наши предложения по-прежнему на столе переговоров", - подчеркнул посол.

Коммуникации по правительственной линии

Дипломат отметил, что российская сторона считает "приоритетной практической задачей восстановление полноценной инфраструктуры коммуникаций по правительственной линии". "Было бы оправданным подумать о проведении совместной встречи министров иностранных дел и обороны. Такой установочный контакт позволил бы придать импульс каналам общения. Особую обеспокоенность у нас вызывает отсутствие нормальной практики общения наших законодателей", - сказал Антонов. По его мнению, полезным мог бы также быть диалог в рамках неправительственных, деловых и академических организаций. "Положительный опыт такой работы был широко востребован в прежние годы", - добавил глава российской дипмиссии.

"Никто не закрывает глаза на накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях. Надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США. Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США", - подытожил Антонов.