Мишустин осмотрел в Новосибирске коллайдер ВЭПП-2000 и узнал о поисках "новой физики"

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил в пятницу Институт ядерной физики имени И. Г. Будкера Сибирского отделения (СО) РАН. Здесь главе правительства продемонстрировали электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, который является первой частью Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и рассказали об эксперименте по поиску "новой физики".

Директор института, академик РАН Павел Логачев продемонстрировал Мишустину коллайдер. "Здесь получено в районе 20% всех числовых значений, которые входят в современную физику элементарных частиц. Здесь с лучшей точностью измерены массы около половины всех известных элементарных частиц", - рассказал он. По словам Логачева, именно на этом коллайдере впервые был разработан сам метод встречных пучков, когда сталкивается материя и антиматерия, а также множество технических и физических находок, которые позволили осуществить этот уникальный метод.

"Сегодня в этом месте проводится самый яркий и самый интересный эксперимент по поиску "новой физики", той самой физики, которая выходит за рамки современной теории стандартной модели", - сообщил Логачев. Половину эксперимента проводят новосибирские ученые-ядерщики, вторую половину - физики в лаборатории Фермилаб под Чикаго.

Мишустин осмотрел два зала, где находятся части коллайдера. Кратко ему описали схему формирования пучков электронов и позитронов, а также места их столкновения в коллайдере. Премьер также ознакомился с выставкой экспериментального опытного производства института. В частности, ему показали узлы высокочастотного резонатора для строящегося в Дубне коллайдера тяжелых ионов NICA, импульсный квадрупольный магнит, катодный узел.