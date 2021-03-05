Секретарь СБ РФ и помощник президента США обсудили взаимодействие по вопросам безопасности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил российско-американское взаимодействие по вопросам стратегической стабильности с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщается в пятницу на сайте Совбеза РФ.

Отмечается, что телефонный разговор Патрушева с Салливаном состоялся 4 марта по инициативе американской стороны. "Обсуждались перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

Это уже второй контакт Патрушева с Салливаном, занявшим пост в администрации президента США Джо Байдена. Впервые они пообщались в конце января, через несколько дней после вступления Байдена в должность. Тогда Патрушев и Салливан обсудили вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

С Робертом О’Брайеном, помощником по национальной безопасности предыдущего американского президента Дональда Трампа, секретарь российского Совбеза в последний раз общался на переговорах в Женеве в октябре 2020 года.