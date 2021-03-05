В Кремле рассказали о сценариях защиты от санкций США против российского бизнеса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кремль учитывает угрозу введения новых санкций против России и прорабатывает различные сценарии для защиты интересов граждан и бизнеса. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей использование химического оружия.
"Конечно же, в России понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у РФ план действий на случай введения таких рестрикций.
Песков заметил, что Москва тщательно фиксирует сообщения о возможности введения новых санкций, пока же они являются не чем иным, как материалами СМИ. "Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций", - указал он.
Голословные обвинения
При этом, по словам представителя Кремля, "Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие". "Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия, - напомнил пресс-секретарь президента РФ. - И все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия".
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Отвечая на вопрос, может ли Москва в случае новых санкций ввести зеркальные рестрикции против американского бизнеса, Песков сказал: "Во-первых, еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов". "И мы все-таки надеемся, что подобные безумные позывы останутся на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американской власти, в истеблишменте", - добавил пресс-секретарь президента. По его мнению, в этом случае "вряд ли уместны гипотетические рассуждения". "Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", - призвал представитель Кремля.
Санкции США в связи с ситуацией вокруг Навального
2 марта США из-за ситуации вокруг Алексея Навального ввели санкции против директора ФСБ России Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генерального прокурора Игоря Краснова, запретили предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями, а также экспорт в страну "любого рода оборонных изделий". В сообщении Госдепартамента отмечалось, что основанием для рестрикций стало применение Россией химоружия против собственных граждан.
Там же указано, что ограничительные меры могут быть отменены только через 12 месяцев и после выполнения Россией ряда условий. В частности, Москва должна гарантировать, что не применяет и не собирается использовать химическое оружие против своих собственных граждан, разрешить инспекторам ООН или других международных структур посещать объекты, которые могут быть связаны с применением или хранением боевых отравляющих веществ. Кроме того, от России требуют выплатить компенсации тем, кто якобы пострадал от санкционированного ею применения химоружия.