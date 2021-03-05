В Кремле рассказали о сценариях защиты от санкций США против российского бизнеса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кремль учитывает угрозу введения новых санкций против России и прорабатывает различные сценарии для защиты интересов граждан и бизнеса. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей использование химического оружия.

"Конечно же, в России понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у РФ план действий на случай введения таких рестрикций.

Песков заметил, что Москва тщательно фиксирует сообщения о возможности введения новых санкций, пока же они являются не чем иным, как материалами СМИ. "Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций", - указал он.

Голословные обвинения

При этом, по словам представителя Кремля, "Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие". "Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия, - напомнил пресс-секретарь президента РФ. - И все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия".