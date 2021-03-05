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Пандемия COVID-19
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Песков: Путин будет проводить больше очных встреч, но с соблюдением профилактических мер

Количество встреч будет увеличиваться постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество очных мероприятий в графике президента России Владимира Путина будет постепенно увеличиваться, но с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация и, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что "в последний месяц уже увеличилось количество подобных мероприятий с непосредственными прямыми контактами", одно из них прошло в четверг, когда Путин в Кремле встречался с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Во время этой беседы президент рассказал, как в среду поздно вечером в Кремле встречался со знакомым иностранцем, он удивился оживленной Москве на фоне "закрытых" других крупных городов Европы во время пандемии. "Поскольку я не знаю, кто это был, это не входит в мою компетенцию, это личная встреча президента, я не знаю, какие превентивные эпидемиологические меры там выполнялись", - отметил пресс-секретарь.

"Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем. Это абсолютно нормальная практика", - пояснил Песков. По его словам, "каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий, встреч".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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